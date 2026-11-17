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Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек прокоментував слова президента США Дональда Трампа про те, що Путін міг би бути жорсткішим. Свою заяву колишній хокеїст опублікував у соцмережі Х.

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Що сказав Домінік Гашек

Гашек зазначив, що за словами Трампа, Путін – убивця, злочинець і терорист – має діяти "значно жорсткіше". На його думку, це дуже схоже на те, що Трамп вважає так, що Путін має вбивати ще більше людей на території України та прагнути захопити ще більше земель.

А як щодо інших територій? Польщі? Чехії? Аляски?– зауважив дворазовий володар Кубка Стенлі.

Свою заяву Гашек опублікував на тлі того, що Трамп сказав про те, що, йому здається, що Путін трохи відступає. На думку президента США, Путін міг би бути ще "жорсткішим". Трамп вважає, що Путін хоче, щоб війна закінчилась.

Як Гашек раніше коментував ганебні заяви Трампа

Домінік Гашек неодноразово коментував ганебні заяви Трампа чи його посіпак щодо Путіна. Зокрема, чеський хокеїст відреагував на те, що Віткофф назвав Путіна "гуманістом". Він назвав такий вчинок спецпредставника Трампа – злочином, оскільки це відбілює все, що робить Путін.

А ще раніше легендарний голкіпер НХЛ назвав Трампа прибічником злочинців. Так він відреагував на заяву президента США про те, що досі Росія нібито "досить нормально поводилась із Україною". Гашек сказав, що це демонструє позицію Трампа, який точно не є на боці справедливості.