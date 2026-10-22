Легенда Національної хокейної ліги не стримував емоцій та слів на своїй сторінці у мережі X. Один з найкращих воротарів в історії свого виду спорту висловив свій погляд на те, як варто насправді називати Путіна, пише 24 Канал.

Що Гашек написав у відповідь на заяву Віткоффа

Чех зазначив, що вживати слово "гуманіст" щодо злочинця, вбивці і терориста – це справжній плювок в обличчя українців та всього демократичного світу.

Цей вчинок сам по собі є злочином, оскільки легітимізує криваву кампанію Путіна. Путін – масовий убивця, злочинець і терорист! Цей спеціальний посланець Трампа принизив власну країну так, як ніхто інший за останні 80 років. На жаль, цією заявою він також принизив своїх союзників,

– не стримувався Гашек.

Пізніше він також оприлюднив фотографії російських злочинів в Україні, показавши, яким насправді "гуманістом" є Путін, і яку зраду вчиняють американські чиновники, догоджаючи кремлівському диктатору.

Як Гашек реагує на зміну політики США

Це вже не перший випадок цього тижня, коли дворазовий володар Кубка Стенлі і олімпійський чемпіон у складі збірної Чехії різко критикує адміністрацію Дональда Трампа за антиукраїнську діяльність.

Раніше Гашек назвав Трампа прибічником злочинців через те, що президент США заявив, нібито Росія "не робила Україні нічого серйозного".