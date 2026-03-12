Заявление прозвучало во время политического митинга в штате Кентукки. Трамп вывел Пола на сцену и сделал громкий прогноз относительно будущего популярного инфлюенсера, пишет USA Today.

Что сказал Трамп о Поле?

Во время выступления Трамп обратился к боксеру прямо со сцены и заявил, что тот может попробовать себя в большой политике. По словам американского президента, он уверен, что блогер и спортсмен однажды будет баллотироваться на государственную должность.

Трамп даже пообещал ему полную политическую поддержку, если это произойдет.

Я прогнозирую, что в скором будущем ты будешь баллотироваться на политическую должность. И ты имеешь мою полную и абсолютную поддержку,

– сказал Трамп.

При этом сам Пол пока не объявлял о намерении идти в политику.

Что ответил Джейк Пол?

После заявления президента Пол также выступил перед толпой. Он поблагодарил Трампа за поддержку и заявил, что тот научил его "никогда не отступать от борьбы".

Боксер добавил, что Америка нуждается в развитии промышленности и новых возможностей для молодежи. В конце выступления он выразил поддержку Трампу и заявил, что "не боится говорить правду".

После завершения митинга Трамп и Пол даже исполнили на сцене знаменитый танец под песню YMCA, а видео момента быстро стало вирусным в соцсетях.

