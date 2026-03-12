Трамп сделал неожиданное заявление о звездном боксере: готов поддержать его в политике
- Дональд Трамп заявил о поддержке боксера Джейка Пола в случае его участия в политике, сказав, что прогнозирует его баллотирование на государственную должность.
- После выступления Трампа, Джейк Пол поблагодарил за поддержку, высказавшись за развитие промышленности и возможностей для молодежи в США.
Дональд Трамп неожиданно поддержал боксера и блогера Джейка Пола. Президент США заявил, что готов полностью поддержать его, если тот решит пойти в политику.
Заявление прозвучало во время политического митинга в штате Кентукки. Трамп вывел Пола на сцену и сделал громкий прогноз относительно будущего популярного инфлюенсера, пишет USA Today.
Что сказал Трамп о Поле?
Во время выступления Трамп обратился к боксеру прямо со сцены и заявил, что тот может попробовать себя в большой политике. По словам американского президента, он уверен, что блогер и спортсмен однажды будет баллотироваться на государственную должность.
Трамп даже пообещал ему полную политическую поддержку, если это произойдет.
Я прогнозирую, что в скором будущем ты будешь баллотироваться на политическую должность. И ты имеешь мою полную и абсолютную поддержку,
– сказал Трамп.
При этом сам Пол пока не объявлял о намерении идти в политику.
Что ответил Джейк Пол?
После заявления президента Пол также выступил перед толпой. Он поблагодарил Трампа за поддержку и заявил, что тот научил его "никогда не отступать от борьбы".
Боксер добавил, что Америка нуждается в развитии промышленности и новых возможностей для молодежи. В конце выступления он выразил поддержку Трампу и заявил, что "не боится говорить правду".
После завершения митинга Трамп и Пол даже исполнили на сцене знаменитый танец под песню YMCA, а видео момента быстро стало вирусным в соцсетях.
Политическое будущее боксера Усика
- Недавно украинский супертяжеловес Александр Усик заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины после завершения спортивной карьеры.
- На вопрос о возможных политических амбициях Усик ответил, что хочет "поработать на государство" и не рассматривает для себя никакой должности ниже президента.
- Эксперты уже начали оценивать заявление Усика как потенциальный шаг к участию в будущей президентской гонке.