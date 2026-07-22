Трамп утверждает, что Инфантино якобы "обладает особой способностью объединять людей". Политик хочет, чтобы чиновник применил эти качества в качестве нового генерального секретаря Организации Объединенных Наций, пишет 24 Канал.

Почему Трамп выдвинул кандидатуру Инфантино в ООН

Как пишет New York Post, в Белом доме возникла "гениальная идея" воспользоваться тем, что претенденты на роль генсека ООН сейчас считаются довольно слабыми фигурами, не имеющими глобальной поддержки.

В то же время Трамп искренне убежден, что Инфантино "все любят и уважают" и он "прекрасно справился бы с этой работой".

Действующий генеральный секретарь Антониу Гутерриш уйдет в отставку в конце года, и до этого времени в Вашингтоне надеются убедить действующего президента ФИФА выдвинуть свою кандидатуру. При этом позиция швейцарца по этому вопросу пока неизвестна.

Почему между Трампом и Инфантино такая крепкая дружба

Президент ФИФА известен своим особым отношением к сильным политическим лидерам и даже диктаторам. Во время чемпионата мира 2018 года он также был максимально лоялен к военному преступнику Путину.

Особенно выслужиться перед Трампом Инфантино удалось в конце прошлого года, когда он вручил хозяину Белого дома первую Премию мира ФИФА. Это было фактически единоличное решение, которое не согласовали ни с кем из исполнительного комитета организации.

Также Трампу понравилось, что глава мировой федерации постоянно приносил ему в Овальный кабинет трофей чемпионата мира – и даже во время финала Кубка мира побывал в VIP-ложе специально для того, чтобы республиканец прикоснулся к нему.

Еще один знак преданности – отмена дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна по звонку Трампа. Американский президент даже не пытался скрыть, что просто позвонил Инфантино и попросил его пересмотреть это решение, в результате чего ФИФА пошла на грубое нарушение собственных правил, которое назвали "пересечением красной линии".