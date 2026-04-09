По информации The Athletic, в Белом доме стремятся, чтобы ФИФА поступила так же, как МОК, который запретил трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях. В марте МОК ввел обязательное генетическое тестирование для женщин, что фактически исключает трансгендеров из женских категорий.

Какие изменения в футболе предлагают у Трампа?

По данным источника, отсутствие других заявок и гарантий от США дает Белому дому определенные рычаги влияния на ФИФА о запрете участия трансгендеров в женских соревнованиях.

Пока неизвестно, поднимал ли Белый дом этот вопрос непосредственно перед ФИФА. Организация уже почти четыре года пересматривает свои регламентные нормы по гендерной принадлежности, но новых указаний пока не обнародовала.

Действует действующий регламент 2011 года по гендерной проверки, который не содержит ограничений по уровню тестостерона у трансгендерных спортсменок.

С момента возвращения в должность на второй срок, Трамп стремится ограничить участие трансгендерных спортсменок в женских видах спорта и в феврале 2025 года подписал исполнительный указ под названием "О запрете мужчинам участвовать в женском спорте".

Что ответили в Белом доме о решении связанном с женским спортом?

Когда издание The Athletic обратилось в Белый дом с вопросом об участии мужчин в женских спортивных соревнованиях, запрос был передан в Рабочую группу по вопросам Чемпионата мира по футболу.

В своем заявлении исполнительный директор рабочей группы Эндрю Джулиани отметил, что администрация президента Трампа установила "новый стандарт защиты целостности женского спорта". По его словам, решительные действия администрации "кодифицировали политику Соединенных Штатов по противодействию участия мужчин в соревнованиях в женском спорте, из соображений безопасности, справедливости, достоинства и правды".

Джулиани добавил, что Белый дом призывает весь спортивный мир придерживаться этого принципа, чтобы обеспечить честную конкуренцию для спортсменок и создать условия для процветания в "золотой век женского спорта".