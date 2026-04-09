За інформацією The Athletic, у Білому домі прагнуть, щоб ФІФА вчинила так само, як МОК, який заборонив трансгендерним спортсменкам брати участь у жіночих змаганнях. У березні МОК запровадив обов'язкове генетичне тестування для жінок, що фактично виключає трансгендерів із жіночих категорій.

Які зміни у футболі пропонують у Трампа?

За даними джерела, відсутність інших заявок і гарантій від США дає Білому дому певні важелі впливу на ФІФА щодо заборони участі трансгендерів у жіночих змаганнях.

Наразі невідомо, чи порушував Білий дім це питання безпосередньо перед ФІФА. Організація вже майже чотири роки переглядає свої регламентні норми щодо гендерної приналежності, але нових вказівок поки не оприлюднила.

Діє чинний регламент 2011 року щодо гендерної перевірки, який не містить обмежень щодо рівня тестостерону у трансгендерних спортсменок.

З моменту повернення на посаду на другий термін, Трамп прагне обмежити участь трансгендерних спортсменок у жіночих видах спорту і в лютому 2025 року підписав виконавчий указ під назвою "Про заборону чоловікам брати участь у жіночому спорті".

Що відповіли у Білому домі про рішення пов'язане з жіночим спортом?

Коли видання The Athletic звернулося до Білого дому з питанням про участь чоловіків у жіночих спортивних змаганнях, запит було передано до Робочої групи з питань Чемпіонату світу з футболу.

У своїй заяві виконавчий директор робочої групи Ендрю Джуліані зазначив, що адміністрація президента Трампа встановила "новий стандарт захисту цілісності жіночого спорту". За його словами, рішучі дії адміністрації "кодифікували політику Сполучених Штатів щодо протидії участі чоловіків у змаганнях у жіночому спорті, з міркувань безпеки, справедливості, гідності та правди".

Джуліані додав, що Білий дім закликає весь спортивний світ дотримуватися цього принципу, щоб забезпечити чесну конкуренцію для спортсменок та створити умови для процвітання у "золотий вік жіночого спорту".