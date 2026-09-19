Старший Трамп продолжает утверждать, что он не знаком с Кремлевым, да и в поступках его сына якобы нет ничего плохого. Тем более что в долгу перед россиянином Дональд-младший якобы не остался, пишет 24 Канал.

Что решили Трамп-младший и Кремлев по поводу денег

Президент США, выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что в общении его сына с Кремлевым якобы нет никакого преступления, а люди "устраивают вечеринки, и это нормально".

Однако республиканец добавил, что, насколько ему известно, Дональд-младший в конце концов вернул Умару Кремлеву те деньги, которые были потрачены на празднование его свадьбы с Беттиной Андерсон, потому что "он их не хотел".

Слова Трампа-старшего не совпадают с тем, что ранее говорила прессе сама жена его сына. Беттина заявляла, что они приняли подарок от своего "хорошего друга" и не собираются за это извиняться или чувствовать себя виноватыми.

Кто такой Умар Кремлев

Странно видеть другом сына американского президента человека, который максимально близок к военному преступнику Путину и сам причастен к похищению украинских детей.

Кремлев имеет криминальное прошлое, он стал олигархом благодаря махинациям в сфере спорта. Был промоутером, впоследствии возглавил Российскую федерацию бокса, после чего смог добиться избрания президентом Международной ассоциации. Под его руководством организация утратила всякую легитимность и уважение в мире бокса, а Международный олимпийский комитет отказался признавать ее право на проведение соревнований.