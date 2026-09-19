Старший Трамп продовжує переконувати, що він не знайомий з Кремльовим, та й в діях його сина немає нібито нічого поганого. Тим більше, що в боргу перед росіянином Дональд-джуніор нібито не лишився, пише 24 Канал.

Що вирішили Трамп-молодший і Кремльов щодо грошей

Президент США, виступаючи перед журналістами у Білому домі, сказав, що у спілкуванні його сина з Кремльовим нібито немає жодного злочину, а люди "влаштовують вечірки, і це нормально".

Однак республіканець додав, що, як йому відомо, Дональд-молодший зрештою повернув Умару Кремльову ті гроші, які були витрачені на святкування його одруження із Беттіною Андерсон, бо "він їх не хотів".

Слова Трампа-старшого не збігаються з тим, що раніше говорила пресі сама дружина його сина. Беттіна заявляла, що вони прийняли подарунок від свого "хорошого друга" і не збираються за це вибачатися чи відчувати себе винними.

Хто такий Умар Кремльов

Дивно бачити другом сина американського президента людину, яка є максимально наближеною до воєнного злочинця Путіна і сама причетна до викрадення українських дітей.

Кремльов має кримінальне минуле, він став олігархом завдяки оборудкам у сфері спорту. Був промоутером, згодом очолив російську федерацію боксу, після чого зміг домогтися обрання президентом Міжнародної асоціації. Під його керівництвом організація втратила будь-яку легітимність та повагу у боксі, а Міжнародний олімпійський комітет відмовився визнавати її право проводити змагання.