Трамп оказался в центре скандала на ЧМ-2026 во время церемонии награждения Испании

Президент США Дональд Трамп сделал популярным в сети эпизод со своим участием в церемонии награждения сборной Испании. Политик оказался в неловкой ситуации.

Во время триумфа "Фурии Рохи" с Кубком мира часть внимания была прикована не к спортсменам, а к президенту США. Об инциденте в Нью-Йорке рассказывает 24 Канал.

Что сделал Трамп

После победы Испании и вручения всех индивидуальных наград чемпионата мира наступил кульминационный момент всего футбольного четырехлетия – поднятие Кубка мира капитаном команды-победительницы ЧМ.

Главный трофей полузащитнику Испании Родри вручали глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп.

Политический лидер Соединенных Штатов не сразу захотел покинуть сцену. Трамп неспешно общался с испанскими игроками, а во время поднятия Кубка – стоял рядом с командой. Происходило это даже вопреки возражениям Инфантино.

Дональд Трамп и сборная Испании на церемонии награждения ЧМ-2026: смотрите видео

Donald Trump wanted to stay during the World Cup trophy lifting by the Spanish national team players pic.twitter.com/rA3NFvPrrZ – Олександр Щербатих (@OSerbatih93559) July 20, 2026

Отметим, что финальный, 104-й, матч чемпионата стал первым, который посетил действующий президент США.

Трамп и ЧМ: что еще известно

Несмотря на отсутствие на трибунах, 80-летний Дональд Трамп сумел стать довольно обсуждаемой фигурой этого турнира. В частности, это произошло после скандального снятия дисквалификации с нападающего сборной США Фоларина Балогуна, которое состоялось перед матчем 1/8 финала.

Позже американская сборная вылетела с ЧМ, уступив бельгийцам, а победители матча подшутили над Трампом. Позже коллеги президента США старались не говорить при нем о футболе во время саммита НАТО в Анкаре.