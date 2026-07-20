Під час тріумфу "Фурії Рохи" із Кубком світу частина уваги була прикута не до спортсменів, а до президента США. Про інцидент у Нью-Йорку розповідає 24 Канал.

Що зробив Трамп

Після перемоги Іспанії та вручення усіх індивідуальних нагород Мундіалю настав кульмінаційний момент усього футбольного чотириріччя – підняття Кубка світу капітаном команди-переможниці ЧС.

Головний трофей півзахиснику Іспанії Родрі вручали очільник ФІФА Джанні Інфантіно та президент США Дональд Трамп.

Політичний лідер Сполучених Штатів не одразу захотів покидати сцену. Трамп неспішно спілкувався з іспанськими гравцями, а під час підняття Кубка – стояв поряд із командою. Відбувалось це навіть за протидії від Інфантіно.

Дональд Трамп та збірна Іспанії на нагородженні ЧС-2026: дивіться відео

Зазначимо, що фінальний, 104-й, матч чемпіонату став першим, який відвідав чинний президент США.

Трамп та ЧС: що ще відомо

Навіть попри відсутність на трибунах, 80-річний Дональд Трамп зумів стати доволі обговорюваною постаттю цього турніру. Зокрема сталось це після скандального зняття дискваліфікації з нападника США Фоларіна Балогуна, яке відбулось перед грою 1/8 фіналу.

Пізніше американська збірна вилетіла з ЧС від бельгійців, а переможці матчу поглузували з Трампа. Пізніше колеги президента США намагались не говорити при ньому у футбол під час саміту НАТО в Анкарі.