Трамп поддержал идею Путина организовать матчи в США и России
- Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина провести хоккейные матчи.
- Матчи состоятся в США и России с участием игроков НХЛ и КХЛ.
Во вторник, 18 марта, Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Путиным. Беседа лидера США и кремлевского диктатора состоялась в телефонном формате.
Трамп и Путин во время разговора обсудили немало политических тем. В частности, руководители государств пообщались о спорте, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Что известно об идее Путина
Пресс-служба Владимира Путина сообщила, что Дональд Трамп согласился с президентом России. Лидер США поддержал идею кремлевского диктатора о проведении хоккейного матча.
По плану Путина матчи состоятся в Соединенных Штатах Америки и России. Участие в хоккейных встречах примут американские и российские игроки, выступающих в НХЛ и КХЛ.
Ранее уже происходили матчи россиянами и американцами в подобном формате. Дважды в 2008 году и однажды в 2010.