Оказалось, что наиболее медийно интересные бойцы не будут участвовать в соревнованиях. А на кону главного боя будет стоять пояс, который многие ценители MMA не считают полноценным.

Кто будет участвовать в турнире UFC под эгидой Трампа?

В сети X UFC объявила список поединков на событии Freedom 250, которое состоится в Белом доме 14 июня 2026 года – в День государственного флага США и день рождения Трампа.

Главный бой между Илией Топурией и Джастином Гейджи определит чемпиона мира в легком весе. В андеркарде самая интересная дуэль – Алекс Перейра против Сирила Гана.

Другие четыре поединка вечера спорта в Белом доме:

Шон О'Мэлли – Айманн Захаби.

Маурисио Руффи – Майкл Чендлер.

Бо Никал – Кайл Докос.

Диего Лопес – Стив Гарсия.

Почему фаны возмущены программой турнира в Белом доме?

Как пишет The Hill, год назад Коннор МакГрегор говорил, что будет драться на соревнованиях в Белом доме, и это якобы "подписано и подтверждено".

Но возвращение ирландца в октагон так и не произошло, и это ужасно разочаровало болельщиков, которые верили заявлениям Трампа и руководителя UFC Дэйны Уайта о том, что турнир станет "самым историческим событием в спорте" и "самым величественным файт-кардом за все время".

Фаны считают издевательством, что они получат лишь один полноценный чемпионский поединок, ведь дуэль Перейры и Гана за временный пояс не тянет на высочайший престиж. Да и вообще крупнейших звезд промоушена на событие, на которое потратят втрое больше денег, чем обычно на организацию вечеров UFC, так и не дождались.