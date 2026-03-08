Виявилося, що найбільш медійно цікаві бійці не будуть брати участь у змаганнях. А на кону одного з головних боїв стоятиме пояс, який чимало поціновувачів MMA не вважають повноцінним.
Хто братиме участь у турнірі UFC під егідою Трампа?
У мережі X UFC оголосила список поєдинків на події Freedom 250, яка відбудеться у Білому домі 14 червня 2026 року – у День державного прапора США і день народження Трампа.
Головний бій між Ілією Топурією та Джастіном Гейджі визначить чемпіона світу у легкій вазі. В андеркарді найцікавіша дуель – Алекс Перейра проти Сіріла Гана.
Інші чотири поєдинки вечора спорту у Білому домі:
- Шон О'Меллі – Айманн Захабі.
- Маурісіо Руффі – Майкл Чендлер.
- Бо Нікал – Кайл Докос.
- Дієго Лопес – Стів Гарсія.
Чому фани обурені програмою турніру в Білому домі?
Як пише The Hill, рік тому Коннор МакГрегор говорив, що буде битися на змаганнях у Білому домі, і це нібито "підписано і підтверджено".
Але повернення ірландця в октагон так і не сталося, і це страшенно розчарувало вболівальників, які вірили заявам Трампа і керівника UFC Дейни Вайта про те, що турнір стане "найбільш історичною подією у спорті" і "найвеличнішим файт-кардом за весь час".
Фани вважають знущанням, що вони отримають лише один повноцінний чемпіонський двобій, адже дуель Перейри і Гана за тимчасовий пояс не тягне на найвищий престиж. Та й загалом найбільших зірок промоушену на події, на яку витратять утричі більше грошей, ніж зазвичай на організацію вечорів UFC, так і не дочекались.