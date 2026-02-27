Украинец с золотом Олимпиады-2026 раскритиковал Трампа
- Брейди Ткечак возмутился публикацией фейкового видео от Белого дома, в котором его слова были сгенерированы искусственным интеллектом.
- Ткечак опроверг заявления о его якобы негативных высказываниях в отношении Канады, отметив, что это не соответствует его характеру и взглядам.
Американский хоккеист украинского происхождения Брейди Ткечак возмутился действиями Белого дома, который опубликовал фейк с его участием, направленный против Канады. Ситуацию обострил тот факт, что игрок выступает в канадском клубе Оттава Сенаторс.
Ткечак вместе со своим братом и другими хоккеистами сборной США вернулись с Олимпиады-2026 в статусе чемпионов. Внимание со стороны администрации президента Дональда Трампа затмило тикток-видео, пишет ESPN.
Смотрите также "Вау, какая игра!": Трамп отреагировал на победу США в хоккейном финале Олимпиады
Почему украинец из сборной США обижен на администрацию Трампа?
У тик-ток аккаунте Белого дома появилось видео интервью братьев Ткечаков после Турнира четырех наций прошлого года, когда Канада нанесла США поражение в финале. Вот только слова хоккеистов украинского происхождения, похоже, были сгенерированы искусственным интеллектом.
Они освистали наш национальный гимн, поэтому мне пришлось выйти и дать этим чертовым пожирателям кленового сиропа урок,
– якобы сказал Брейди Ткечак.
Сам хоккеист отметил, что никогда так не говорил, и это вообще не его голос на видео и даже не его губы. Он выразил недовольство, что официальная страница использовала его образ для негативного комментария о канадцах, который "никогда бы не был озвучен мной, потому что это не то, кем я являюсь, и мне это не нравится".
Ткечак также опроверг утверждение в СМИ, что во время празднования в раздевалке он якобы кричал "Закройте северную границу", когда команда вышла на связь по телефону с Дональдом Трампом.
Что известно о братьях Ткечаков?
- Настоящая фамилия американцев – Ткачук, их родители оба имеют украинские корни.
- Хоккеисты признавались, что в семье до сих пор уважают украинские традиции, в частности что касается украинской кухни.
- Брейди и Мэттью имеют славу хоккейных разбойников, которые всегда готовы полезть в драку и частенько устраивают провокации в матчах NHL.
- На Олимпийских играх-2026 Ткачаки в составе США стали чемпионами, обыграв Канаду 2:1 в финале в овертайме. Это первое хоккейное золото для Штатов за 46 лет.