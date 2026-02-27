Украинец с золотом Олимпиады-2026 раскритиковал Трампа

Американский хоккеист украинского происхождения Брейди Ткечак возмутился действиями Белого дома, который опубликовал фейк с его участием, направленный против Канады. Ситуацию обострил тот факт, что игрок выступает в канадском клубе Оттава Сенаторс.

Ткечак вместе со своим братом и другими хоккеистами сборной США вернулись с Олимпиады-2026 в статусе чемпионов. Внимание со стороны администрации президента Дональда Трампа затмило тикток-видео, пишет ESPN.

Смотрите также "Вау, какая игра!": Трамп отреагировал на победу США в хоккейном финале Олимпиады

Почему украинец из сборной США обижен на администрацию Трампа?

У тик-ток аккаунте Белого дома появилось видео интервью братьев Ткечаков после Турнира четырех наций прошлого года, когда Канада нанесла США поражение в финале. Вот только слова хоккеистов украинского происхождения, похоже, были сгенерированы искусственным интеллектом.

Они освистали наш национальный гимн, поэтому мне пришлось выйти и дать этим чертовым пожирателям кленового сиропа урок,

– якобы сказал Брейди Ткечак.

Сам хоккеист отметил, что никогда так не говорил, и это вообще не его голос на видео и даже не его губы. Он выразил недовольство, что официальная страница использовала его образ для негативного комментария о канадцах, который "никогда бы не был озвучен мной, потому что это не то, кем я являюсь, и мне это не нравится".

Ткечак также опроверг утверждение в СМИ, что во время празднования в раздевалке он якобы кричал "Закройте северную границу", когда команда вышла на связь по телефону с Дональдом Трампом.

Что известно о братьях Ткечаков?