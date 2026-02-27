Ткечак разом зі своїм братом та іншими хокеїстами збірної США повернулися з Олімпіади-2026 у статусі чемпіонів. Увагу з боку адміністрації президента Дональда Трампа затьмарило тікток-відео, пише ESPN.

Чому українець зі збірної США ображений на адміністрацію Трампа?

У тік-ток акаунті Білого дому з'явилося відео інтерв'ю братів Ткечаків після Турніру чотирьох націй минулого року, коли Канада завдала США поразки у фіналі. От тільки слова хокеїстів українського походження, схоже, були згенеровані штучним інтелектом.

Вони освистали наш національний гімн, тож мені довелося вийти і дати цим чортовим пожирачам кленового сиропу урок,

– нібито сказав Брейді Ткечак.

Сам хокеїст зазначив, що ніколи так не говорив, і це узагалі не його голос на відео і навіть не його губи. Він висловив незадоволення, що офіційна сторінка використала його образ для негативного коментаря про канадців, який "ніколи б не був озвучений мною, бо це не те, ким я є, і мені це не подобається".

Ткечак також заперечив твердження у ЗМІ, що під час святкування у роздягальні він нібито кричав "Закрийте північний кордон", коли команда вийшла на зв'язок телефоном з Дональдом Трампом.

Що відомо про братів Ткечаків?