Лідер збірної України з лижної акробатики Дмитро Котовський прокоментував виступ на зимових Іграх та реакцію вболівальників. Спортсмен зізнався 24 Каналу, що не весь негатив у соцмережах був обґрунтованим.

Дивіться також "Якщо мама пережила – фанати теж зможуть": інтерв'ю з Дмитром Котовським про невдачу на Олімпіаді

Що сказав фристайліст?

Перед стартом Олімпіади Дмитра Котовського називали одним із головних претендентів на медаль. Втім, сам спортсмен запевнив, що це не створювало для нього серйозного психологічного тиску.

За його словами, він усвідомлював очікування, але не відчував їх на собі. Хоча не виключає, що десь на підсвідомому рівні це могло впливати.

Про хейт і реакцію на критику

Після невдалого виступу українець частково дистанціювався від соцмереж і читав коментарі вибірково. Він наголосив, що адекватно сприймає конструктивну критику, адже результат справді був далеким від бажаного.

Водночас Котовський різко висловився про образливі коментарі:

А були коментарі, аби обізвати й образити. Можливо, ці люди не зовсім розуміються у спорті, якщо дозволяють собі такі висловлювання,

– заявив Дмитро.

Фристайліст підкреслив, що у спорті неможливо завжди перемагати, і кожен атлет це розуміє. Після завершення Ігор у команді панувала пригнічена атмосфера, однак спортсмени вже знають свої помилки та готуються до серйозної роботи в наступному сезоні.

Чим відомий Дмитро Котовський?