Лидер сборной Украины по лыжной акробатике Дмитрий Котовский прокомментировал выступление на зимних Играх и реакцию болельщиков. Спортсмен признался 24 Каналу, что не весь негатив в соцсетях был обоснованным.

Что сказал фристайлист?

Перед стартом Олимпиады Дмитрия Котовского называли одним из главных претендентов на медаль. Впрочем, сам спортсмен заверил, что это не создавало для него серьезного психологического давления.

По его словам, он осознавал ожидания, но не чувствовал их на себе. Хотя не исключает, что где-то на подсознательном уровне это могло влиять.

О хейте и реакции на критику

После неудачного выступления украинец частично дистанцировался от соцсетей и читал комментарии выборочно. Он отметил, что адекватно воспринимает конструктивную критику, ведь результат действительно был далеким от желаемого.

В то же время Котовский резко высказался об оскорбительных комментариях:

А были комментарии, чтобы обозвать и оскорбить. Возможно, эти люди не совсем разбираются в спорте, если позволяют себе такие высказывания,

– заявил Дмитрий.

Фристайлист подчеркнул, что в спорте невозможно всегда побеждать, и каждый атлет это понимает. После завершения Игр в команде царила подавленная атмосфера, однако спортсмены уже знают свои ошибки и готовятся к серьезной работе в следующем сезоне.

