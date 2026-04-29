"Тяжелая форма "антитрампизма"": Белый дом ответил на критику из-за Премии мира ФИФА для Трампа

Президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года стал первым лауреатом новосозданной "Премии мира ФИФА". Награду ему вручил президент ФИФА Джанни Инфантино во время жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года.

Это решение вызвало оживленные дискуссии, а весной 2026 года появились призывы к отмене премии. На критику ответил представитель Белого дома Дэвис Ингл, сообщает Reuters.

Как ответили на критику в Белом доме относительно "Премии мира" от ФИФА?

Представитель заявил, что сейчас в мире нет никого, кто бы больше заслуживал эту награду.

В мире нет никого, кто бы больше заслуживал первую в истории премию ФИФА за мир, чем президент Трамп. Тот, кто думает иначе, явно страдает тяжелой формой "синдрома антитрампизма",

– сказал Ингл.

Как отреагировали на эту награду футбольный мир?

Reuters сообщало, что Федерация футбола Норвегии призвала отменить премию. Руководитель организации Лизе Клавенесс раскритиковала ФИФА за учреждение Премии мира в 2025 году.

Что известно о "Премии мира"?

Премия мира ФИФА "Футбол объединяет мир" была основана руководящим органом мирового футбола 5 ноября 2025 года. Согласно определению ФИФА, ее присуждают лицам, которые внесли значительный вклад в преодоление конфликтов и объединение людей.

В мире, который становится все более неспокойным и разделенным, важно признавать выдающийся вклад тех, кто упорно работает над прекращением конфликтов и объединением людей в духе мира,

– заявлял Инфантино.

Во время церемонии вручения подчеркивали, что премия будет присуждаться ежегодно.