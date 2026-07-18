Трамп прервал пресс-конференцию, чтобы поговорить о Месси и Роналду

Президент США Дональд Трамп эмоционально отозвался об игре Лионеля Месси перед финалом чемпионата мира. Также он неожиданно упомянул Криштиану Роналду и объяснил, что объединяет этих двух легенд.

Полуфинал чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Англией оставил яркие впечатления не только у футбольных болельщиков. Своей оценкой игры Лионеля Месси поделился и президент США Дональд Трамп, который подробно описал эпизод, который больше всего его поразил, передает CNBC-TV18.

Трамп разобрал момент с Месси

Во время пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что, хотя и не считает себя большим знатоком футбола, внимательно следил за игрой Лионеля Месси в полуфинальном матче против Англии.

Его плотно опекали, верно? Очень плотно. И вдруг он оказался справа. Вы знаете? Не знаю, заметил ли это кто-то... Я просто обратил на это внимание. Никто об этом не говорил. Я это увидел и подумал: "Его так плотно опекает замечательный футболист". А потом он сместился вправо – и тот игрок просто остался стоять на месте, – заявил Трамп.

Президент США вспомнил о Роналду

Подводя итоги своих впечатлений, Дональд Трамп подчеркнул, что такие футболисты, как Лионель Месси, обладают уникальным талантом, с которым рождаются.

Он добавил, что именно поэтому аргентинец регулярно создает моменты, которые кажутся недостижимыми для большинства других игроков. После этого американский президент неожиданно вспомнил Криштиану Роналду, поставив португальца в один ряд с Месси.

Такие большие игроки, кажется, делают подобное снова и снова. Они просто рождаются с чем-то особенным. Роналду – один из них. За эти годы я познакомился с ним, и он замечательный парень,

– сказал Трамп.

Напомним, сборная Аргентины благодаря победе над Англией вышла в финал Чемпионата мира-2026, где 19 июля встретится с Испанией в решающем матче за трофей. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.