Півфінал чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Англією залишив яскраві враження не лише у футбольних вболівальників. Своєю оцінкою гри Ліонеля Мессі поділився й президент США Дональд Трамп, який детально описав епізод, що найбільше його вразив, передає CNBC-TV18.
Трамп розібрав момент із Мессі
Під час пресконференції Дональд Трамп заявив, що хоча й не вважає себе великим знавцем футболу, уважно стежив за грою Ліонеля Мессі у півфінальному матчі проти Англії.
Його щільно опікали, вірно? Дуже щільно. І раптом він виявився праворуч. Ви знаєте? Не знаю, чи це хтось помітив... Я просто звернув на це увагу. Ніхто про це не говорив. Я побачив це і подумав: "Його так щільно опікає чудовий футболіст". А потім він змістився праворуч – і той гравець просто залишився стояти на місці, – заявив Трамп.
Президент США згадав Роналду
Підсумовуючи свої враження, Дональд Трамп наголосив, що такі футболісти, як Ліонель Мессі, мають унікальний талант, із яким народжуються.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Він додав, що саме тому аргентинець регулярно створює моменти, які здаються недосяжними для більшості інших гравців. Після цього американський президент несподівано згадав Кріштіану Роналду, поставивши португальця в один ряд із Мессі.
Такі великі гравці, здається, роблять подібне знову і знову. Вони просто народжуються з чимось особливим. Роналду – один із них. За ці роки я познайомився з ним, і він чудовий хлопець,
– сказав Трамп.
Нагадаємо, збірна Аргентини завдяки перемозі над Англією вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026, де 19 липня зустрінеться з Іспанією у вирішальному матчі за трофей. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.