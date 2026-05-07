Трамп в шоке от цен на ЧМ-2026: президент США жестко разнес ФИФА из-за космических билетов
- Дональд Трамп критикует ФИФА за высокие цены на матчи ЧМ-2026, называя их недоступными для большинства болельщиков.
- Билеты на финал чемпионата мира-2026 могут стоить до 2,3 миллиона долларов каждый, что вызывает возмущение среди фанатов и политиков.
Дональд Трамп публично ударил по ФИФА из-за заоблачных цен на матчи ЧМ-2026 в США. Даже он заявил, что не стал бы платить такие деньги за поход на футбол.
Скандал вокруг стоимости билетов на чемпионат мира-2026 набирает обороты уже на самом высоком уровне. После волны критики от болельщиков к возмущению присоединился и президент США, который признал: цены откровенно отпугивают людей, пишет New York Post.
Смотрите также В группе риска не только Ямаль: звезды футбола, которые пропустят ЧМ-2026
Что сказал Трамп о стоимости билетов?
Президент США t резко высказался относительно стоимости билетов на матчи домашнего для американцев чемпионата мира-2026. По его словам, он был удивлен, узнав, что базовая цена на стартовый матч сборной США против Парагвая достигает примерно 1000 долларов.
Я бы тоже не стал столько платить, если честно,
– заявил Трамп, комментируя ситуацию.
В то же время он добавил, что хотел бы присутствовать на турнире, но такие расценки могут сделать главное футбольное событие недосягаемым для обычных болельщиков.
Что говорят в ФИФА?
Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее оправдывал высокие цены "рыночными условиями" США и системой динамического ценообразования. Однако такая стратегия вызвала волну возмущения, ведь даже матчи группового турнира часто стоят сотни или тысячи долларов, а перепродажа билетов на финал доходит до астрономических сумм.
На фоне заявлений Трампа критика ФИФА только усиливается: все больше фанатов и политиков считают, что турнир рискует превратиться из глобального футбольного праздника в развлечение только для состоятельных.
Самые дорогие билеты на чемпионат мира 2026 года
- По сообщению The Athletic, стоимость некоторых билетов на финал чемпионата мира достигает уровня элитной недвижимости.
- На официальной платформе перепродажи ФИФА выставили сразу четыре билета на финал чемпионата мира-2026 по цене около 2,3 миллиона долларов каждый.
- Речь идет о матче, который состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium в Нью-Джерси. При этом даже не VIP-места оценены в такие заоблачные суммы – они расположены в секторе за воротами.