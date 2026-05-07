Трамп в шоке от цен на ЧМ-2026: президент США жестко разнес ФИФА из-за космических билетов

Дональд Трамп публично ударил по ФИФА из-за заоблачных цен на матчи ЧМ-2026 в США. Даже он заявил, что не стал бы платить такие деньги за поход на футбол.

Скандал вокруг стоимости билетов на чемпионат мира-2026 набирает обороты уже на самом высоком уровне. После волны критики от болельщиков к возмущению присоединился и президент США, который признал: цены откровенно отпугивают людей, пишет New York Post.

Что сказал Трамп о стоимости билетов?

Президент США t резко высказался относительно стоимости билетов на матчи домашнего для американцев чемпионата мира-2026. По его словам, он был удивлен, узнав, что базовая цена на стартовый матч сборной США против Парагвая достигает примерно 1000 долларов.

Я бы тоже не стал столько платить, если честно,

– заявил Трамп, комментируя ситуацию.

В то же время он добавил, что хотел бы присутствовать на турнире, но такие расценки могут сделать главное футбольное событие недосягаемым для обычных болельщиков.

Что говорят в ФИФА?

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее оправдывал высокие цены "рыночными условиями" США и системой динамического ценообразования. Однако такая стратегия вызвала волну возмущения, ведь даже матчи группового турнира часто стоят сотни или тысячи долларов, а перепродажа билетов на финал доходит до астрономических сумм.

На фоне заявлений Трампа критика ФИФА только усиливается: все больше фанатов и политиков считают, что турнир рискует превратиться из глобального футбольного праздника в развлечение только для состоятельных.

