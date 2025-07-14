Спрятал медаль и не покинул подиум: Трамп стал заметной фигурой на награждении Клубного ЧМ

В воскресенье, 13 июля, состоялся финал Клубного чемпионата мира по футболу. В нем встречались Челси и ПСЖ.

На поединке присутствовал президент США Дональд Трамп. Он стал свидетелем сенсационной победы "синих" со счетом 3:0, сообщает 24 Канал.

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Что делал Трамп на финале Клубного ЧМ-2025

Глава Белого дома не только смотрел футбол, но и был привлечен к одному из официальных мероприятий. Он участвовал в церемонии награждения команд.

Там Дональд Трамп чувствовал себя очень уверенно и стал автором двух курьезных эпизодов, которые активно обсуждают в сети. Сначала на видео попал момент, как он прячет в карман своего пиджака чемпионскую медаль.

Однако все было легально. Президент США не украл ее, а получил в подарок от руководителя Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

А уже через мгновение Дональд Трамп вручил игрокам Челси кубок победителей. Они ожидали, что он покинет после этого подиум, но тот не собирался этого делать, поэтому футболисты праздновали свой триумф вместе с эпатажным политиком.

Дональд Трамп на церемонии награждения на Клубном ЧМ: смотрите видео

К слову. Для Челси эта победа стала второй на Клубном чемпионате мира. Впервые они триумфовали в 2021 году, когда в финале одолели Палмейрас.

Отметим, что для ПСЖ это стал первый турнир, который они не смогли выиграть в сезоне-2024/2025. До этого парижане выиграли Лигу чемпионов, а также национальный чемпионат, Кубок и Суперкубок.