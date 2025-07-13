В начале июля мир футбола всколыхнула громкая трагедия. Нападающий Ливерпуля Диогу Жота погиб в страшном ДТП вместе со своим братом Андре Силвой, сообщает 24 Канал.

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Как почтили память Жоты?

Тем не менее, мерсисайдцы начали подготовку к сезону 2025-2026. Команда Арне Слота провела свой первый матч после гибели Жоты – спарринг против Престона.

Перед игрой с представителем Чемпионшипа команды почтили память Диогу минутой молчания. Кроме того, футболисты "красных" вышли на игру с черными повязками на руках.

Обзор матча Престон – Ливерпуль: смотреть видео

В конце концов мерсисайдцам удалось одержать победу со счетом 3:1. Точными ударами в их составе отметились Брэдли, Нуньес и Гакпо, которые посвятили эти голы именно Жоте.

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К слову, в этой встрече за Ливерпуль дебютировали трое новичков команды – Гиорги Мамардашвили, Джереми Фримпонг и Милош Керкез. Уже через месяц "красные" начнут сезон в АПЛ матчем против Борнмута.

Напомним, что в прошлом сезоне Ливерпуль стал чемпионом Англии и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов. Жота был важной частью той команды, забив девять голов во всех турнирах.