Согласно протоколу, самый желанный трофей планеты должен был снять с пьедестала капитан команды-победителя и затем поднять над головой. Но Джанни Инфантино готов пренебречь правилами ради дружбы с хозяином Белого дома, пишет talkSport.

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Как Трамп будет участвовать в церемонии награждения в финале Кубка мира?

По информации из источников внутри ФИФА, президент Джанни Инфантино в очередной раз захотел продемонстрировать свою преданность Дональду Трампу и готов активно привлечь американского президента к вручению трофея 19 июля на стадионе "Метлайф" в пригороде Нью-Йорка.

Ожидается, что церемония будет похожа на то, что происходило год назад после победы "Челси" над ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира. Тогда Трамп вместе с Инфантино вручили кубок команде, после чего президент США не покинул подиум, а оказался прямо посреди празднования лондонцев, что породило немало мемов и обвинений в адрес ФИФА в смещении акцента с футбола на политику.

Трампу предоставят возможность выбрать, где именно он хочет находиться во время церемонии награждения. Но, зная характер главы государства, можно не сомневаться, что он снова окажется на пьедестале вместе со сборной-победительницей.

Разрешали ли раньше президентам вручать Кубок мира?

На самом деле практика не нова: Джанни Инфантино не впервые готов свободно трактовать порядок награждения.

Например, в 2018 году под проливным дождем на московских Лужниках он лично передавал трофей французам, но перед этим позволил его поцеловать президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович и французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Рядом в это время стоял диктатор Путин, который почему-то не захотел прикоснуться губами к Кубку.

А в 2022 году в Катаре произошло сразу два нарушения протокола: Лионелю Месси трофей вручал Инфантино вместе с эмиром шейхом Тамимом, а перед этим на капитана аргентинцев надели бишт – традиционную арабскую накидку. На самом деле на подиум нельзя выходить ни в чем, кроме официально утвержденной формы.

Как Джанни Инфантино угождает Трампу?

Президент ФИФА известен своей тягой к мировым лидерам, особенно с признаками диктаторов. Раньше он постоянно крутился в компании военного преступника Путина, а в последние годы стал бегать за Трампом.

Самый позорный пример — вручение американскому президенту Премии мира от ФИФА, которую Инфантино не согласовал ни с кем из исполнительного комитета организации.

Кроме того, Кубок мира, доступ к которому обычно ограничен, постоянно попадал в Овальный кабинет Белого дома, где Трамп даже шутил, что оставит его себе.