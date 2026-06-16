Згідно з протоколом, найбажаніший трофей планети мав би зняти з п'єдесталу капітан збірної-переможця і згодом підняти над головою. Але Джанні Інфантіно готовий зневажити правилами заради дружби з господарем Білого дому, пише talkSport.

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Як Трамп братиме участь у церемонії нагородження у фіналі Кубка світу?

За інформацією від джерел всередині ФІФА, президент Джанні Інфантіно вчергове захотів показати свою відданість Дональду Трампу і готовий активно залучити американського президента до вручення трофею 19 липня на стадіоні "Метлайф" у передмісті Нью-Йорка.

Очікується, що церемонія буде схожа на те, що відбувалося рік тому після перемоги Челсі над ПСЖ у фіналі Клубного чемпіонату світу. Тоді Трамп разом з Інфантіно віддали кубок команді, після чого президент США не залишив подіум, а опинився просто посеред святкування лондонців, що створило чимало мемів і звинувачень на адресу ФІФА у зміщенні акценту з футболу на політику.

Трампу дадуть можливість обирати, де саме він хоче перебувати під час церемонії нагородження. Але, знаючи характер глави держави, можна не сумніватися, що він знову опиниться на п'єдесталі разом зі збірною-тріумфатором.

Чи дозволяли раніше президентам вручати Кубок світу?

Насправді практика не нова: Джанні Інфантіно не вперше готовий вільно трактувати порядок нагородження.

Наприклад, у 2018 році під проливною зливою на московських Лужніках він особисто передавав трофей французам, але перед цим дозволив його поцілували президентці Хорватії Колінді Грабар-Китарович і французькому лідеру Емманюелю Макрону. Поряд в цей час стояв диктатор Путін, який чомусь не захотів торкатися губами Кубка.

А у 2022 році в Катарі сталося одразу два порушення протоколу: Ліонелю Мессі трофей передавав Інфантіно разом з еміром Шейхом Тамімом, а перед цим на капітана аргентинців надягнули бішт – традиційну арабську накидку. Насправді ж на подіум не можна виходити ні в чому, окрім офіційно затвердженої форми.

Як Джанні Інфантіно догоджає Трампу?

Президент ФІФА відомий своєю тягою до світових лідерів, особливо з ознаками диктаторів. Раніше він постійно крутився у компанії воєнного злочинця Путіна, а в останні роки став бігати за Трампом.

Найганебніший приклад – вручення американському президенту Премії миру від ФІФА, яку Інфантіно не погодив ні з ким із виконавчого комітету організації.

Окрім того, Кубок світу, доступ до якого зазвичай обмежений, постійно потрапляв до Овального кабінету Білого дому, де Трамп навіть жартував, що залишить його собі.