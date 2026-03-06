Трамп заставил смущаться Месси: что произошло на встрече в Белом доме

Игроки клуба МЛС Интер Майами посетили резиденцию президента США Дональда Трампа. Одиозный глава государства ожидаемо обращал больше всего внимания на главную звезду команды Лионеля Месси.

Трамп попытался сделать комплимент о величестве аргентинца, но почему-то вспомнил Криштиану Роналду. А еще шутил о мужской красоте, пишет USA Today.

Что Трамп сказал Месси в Белом доме?

Дональд Трамп особо подчеркнул, что именно при его каденции впервые состоялась встреча с Лионелем Месси в Белом доме: "Этого не мог сказать ни один предыдущий президент".

Республиканец также сказал 8-кратному обладателю "Золотого мяча", что его сын Беррон является огромным фанатом Лео, "но также джентльмена по имени Роналду". Смущенный Месси в это время не мог сделать ничего другого, как вежливо улыбаться.

Как добавляет BBC, Трамп также назвал символическим то, что победа в прошлом году в Кубке МЛС стала для Месси 47-ым трофеем в карьере – ведь республиканец является 47-ым президентом США.

Впоследствии Трамп вспомнил, как он когда-то видел выступления Пеле за Нью-Йорк Космос, и предложил присутствующим определиться, является ли Месси лучше Пеле. "Мы любим победителей, мы любим чемпионов", – добавил президент США.

Хозяин Белого дома также неуклюже пошутил, что ему "не нравятся красивые мужчины, потому что рядом с ними не чувствуешь себя очень уверенно".

Почему на встрече с Трампом не было Бекхэма?

Многие комментаторы обратили внимание, что на аудиенцию в Белый дом не приехал владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм. Поползли слухи о том, что британец этим выразил политическую позицию.

Однако на самом деле экс-игрок Манчестер Юнайтед, Реала, Милана и ПСЖ был занят поддержкой жены Виктории на Парижской неделе моды.

Действительно ли Месси лучше Пеле?