Немало фанов Лео со всего мира обращали внимание, что футболист на церемониях и других публичных мероприятиях всегда общается на испанском. Оказывается, он так и не выучил английский язык в юном возрасте, пишет ESPN.
Какие неудобства возникли у Месси из-за незнания английского?
Месси признался журналистам, что он испытывает большое сожаление и даже разочарование самим собой из-за того, что в свое время не выделил время и усилия на изучение иностранных языков.
У меня было немало ситуаций, когда рядом стоят выдающиеся личности, невероятные люди. И я просто не могу с ними поговорить, не знаю, как поддержать разговор. Чувствую себя каким-то неграмотным, необразованным. В такие моменты я думаю: какой идиот, на что я потратил свое время,
– упрекает себя Месси.
Аргентинец сделал выводы и поощряет своих детей не повторять его ошибок. Он рассказывает им о важности хорошего образования и радуется, что они имеют возможность взять максимум от пребывания в Соединенных Штатах.
Чего достиг Месси в футбольной карьере?
- Незнание английского не помешало аргентинцу стать одним из величайших игроков в истории спорта: по подсчетам Transfermarkt, у него 787 голов в 964 матчах на разных уровнях.
- Месси – абсолютный рекордсмен по количеству добытых Золотых мячей, которых в его коллекции аж восемь.
- Аргентинец в составе Барселоны выигрывал четыре раза Лигу чемпионов и 10 раз чемпионат Испании.
- В 2022 году Месси достиг наибольшего успеха – стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.