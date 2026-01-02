Одним из таких является Илья Забарный, который этим летом перебрался в ПСЖ. Известный волонтер Сергей Притула рассказал о сотрудничестве с защитником, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Как Забарный помогает ВСУ?

Шоумен вспомнил, как обратился к Забарному, когда открывал сбор на помощь защитникам Украины. Илья не только распространил информацию об инициативе, но и открыл свою банку на 1 миллион гривен.

Я позвонил Илье и говорю, что мы открываем "Единозбир" и нам надо амбассадоры. Он вызвался помочь, открыл банк на 1 миллион гривен. Из-за этого Илья нарвался на хейт, что для меня было неожиданно. Я не предвидел этого. По мнению ряда наблюдателей, Илья должен был задонатить по умолчанию эту сумму,

– рассказал Притула.

Сергей считает Забарного очень достойным человеком, который является сознательным человеком. Также блогер признался, что другие игрока сборной Украины также помогали его фонду со сборами.

Миколенко, дай ему Бог здоровья, дал деньги и за это огромная благодарность. Я в принципе хочу поблагодарить сейчас и Довбыка, который открыл банк, и Зинченко, и Малиновского, и всех, кто откликнулся на мою просьбу. Я ребятам лично звонил, просил поддержать и они делали это,

– признался волонтер.

По мнению Притулы, футболисты этим показали свое лидерство, вовлеченность в дела Украины и неравнодушие к сборам. Кроме донатов, игроки также выставляют на аукцион свои футболки и другие подарки.

