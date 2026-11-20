Михаил Мудрик дал большое интервью, в котором обвинил УАФ и сборную Украины в своем допинге. Президент УАФ Андрей Шевченко ответил футболисту.

Президент УАФ сообщил некоторые скандальные подробности о деле Мудрика. Об этом Шевченко заявил в ответ на запрос сайта tribuna.com.

Какие скандальные подробности дела Мудрика сообщил Шевченко

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал, что после отстранения Михаила Мудрика от футбола его представители неоднократно обращались в УАФ с предложением искусственно найти сотрудника, который взял бы на себя ответственность за появление мельдония в его допинг-пробе. УАФ отказалась, поскольку такое предложение, по словам легенды украинского футбола, противоречит принципам работы организации.

Обвинения со стороны представителей Михаила не нашли подтверждения или доказательств после многочисленных исследований и проверок,

– отметил Шевченко.

Он добавил, что расследование и итоговое мировое соглашение с WADA и английской ассоциацией это подтверждают.

Что рассказал Мудрик о своем допинге в интервью Гордону

Михаил Мудрик в большом скандальном интервью Дмитрию Гордону рассказал, что мельдоний мог попасть в его организм только в сборной Украины. Он сообщил, что в лагере команды есть нутрициолог, который каждому футболисту дает стаканчик с таблетками, которые тот должен выпить.

А еще игрок Тоттенхэма заявил, что в сборной Украины отсутствует какая-либо система охраны, которая должна быть на таком уровне национальных команд. По его словам, надлежащего контроля за процессами в сборной нет.

Также футболист признался, каким было его эмоциональное состояние после того, как он узнал о положительном допинг-тесте. Мудрик сообщил, что в тот момент хотел решить все свои проблемы спиртным.