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Президент УАФ повідомив деякі скандальні деталі щодо справи Мудрика. Це Шевченко зробив у відповідь на запит від сайту tribuna.com.

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Які скандальні деталі справи Мудрика повідомив Шевченко

Очільник УАФ Андрій Шевченко розповів, що після відсторонення Михайла Мудрика від футболу його представники неодноразово звертались до УАФ із пропозицією штучно знайти працівника, який би взяв на себе відповідальність за появу мельдонію в його допінг-пробі. УАФ відмовилась, бо така пропозиція, за словами легенди українського футболу, суперечить принципам роботи організації.

Звинувачення від представників Михайла не знайшли підтвердження чи доказів після багатьох досліджень і перевірок– зазначив Шевченко.

Він додав, що розслідування та підсумкова мирова угода з WADA й англійською асоціацією це підтверджують.

Що розповів Мудрик про свій допінг в інтерв'ю Гордону

Михайло Мудрик у великому скандальному інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що мельдоній міг потрапити в його організм тільки в збірній України. Він повідомив, що в таборі команди є нутриціолог, який кожному футболісту дає стаканчик із таблетками, котрі той має випити.

А ще гравець Тоттенгема заявив, що в збірній України відсутня будь-яка система охорони, яка мала б бути на такому рівні національних команд. За його словами, належного контролю за процесами в збірній немає.

Також футболіст зізнався, яким був його емоційний стан після того, як він дізнався про позитивний допінг-тест. Мудрик повідомив, що в той момент хотів вирішити всі свої проблеми алкоголем.