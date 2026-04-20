В Англии назвали окончательный срок дисквалификации Мудрика: когда украинец вернется в футбол

Футболист Челси Михаил Мудрик уже почти больше года остается без футбола. Украинец попал в громкий допинг-скандал.

В декабре 2024-го Мудрик сдал положительный тест, который показал наличие мельдония в его организме. Из-за этого игрока бессрочно отстранили от футбола, сообщает Legion.

Когда вернется Мудрик?

В конце концов долгое время не было понятно, когда Михаил вернется к тренировкам. Тем не менее, английские СМИ периодически выдают инсайды, которые свидетельствуют о камбэке игрока в ближайшее время.

Теперь же появилась информация со ссылкой на источники в футбольной ассоциации Англии. В сообщении говорится о том, что игрока Челси таки признали виновным в нарушении антидопинговых правил.

Украинцу выписана временная дисквалификация сроком на 24 месяца. При этом отсчет срока бана начинается с первого дня его отстранения от футбола.

Таким образом, уже в декабре этого года Мудрик сможет вернуться к тренировкам с клубом и возобновить профессиональную карьеру. Контракт Михаила с Челси действующий до 2031 года по информации Transfermarkt.

