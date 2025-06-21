"Скатертью дорога": известный игрок высказался о скандале с Мудриком

В декабре 2024 года вокруг Михаила Мудрика разгорелся допинговый скандал после положительного теста. Проба "В" украинца также показала положительный результат.

Известный английский футболист Трой Дини прокомментировал обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии в бой Михаила Мудрика. Он считает, что процесс затягивается слишком долго, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Дини о скандале вокруг Мудрика

Английский футболист считает, что процесс с делом Мудрика нужно ускорить, поскольку прошел почти год времени, как в его организме обнаружили запрещенный препарат.

Сейчас он находится в той точке, когда его ждут слушания по этому делу. Прошел почти год, и он сейчас просто потерял это время. Если он виноват, давайте завершим этот процесс. И вы знаете, если он обманывал, то скатертью ему дорога. Если же это не так, то этот процесс нужно ускорить,

– сказал Трой Дини.

Справка. Михаилу Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Михаил Мудрик сыграл 15 матчей за Челси, в которых забил три гола и отдал пять ассистов. Последний раз он выходил на поле в ноябре 2024 года.