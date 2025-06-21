Известный английский футболист Трой Дини прокомментировал обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии в бой Михаила Мудрика. Он считает, что процесс затягивается слишком долго, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Дини о скандале вокруг Мудрика

Английский футболист считает, что процесс с делом Мудрика нужно ускорить, поскольку прошел почти год времени, как в его организме обнаружили запрещенный препарат.

Сейчас он находится в той точке, когда его ждут слушания по этому делу. Прошел почти год, и он сейчас просто потерял это время. Если он виноват, давайте завершим этот процесс. И вы знаете, если он обманывал, то скатертью ему дорога. Если же это не так, то этот процесс нужно ускорить,

– сказал Трой Дини.

Справка. Михаилу Мудрику грозит до четырех лет дисквалификации.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Михаил Мудрик сыграл 15 матчей за Челси, в которых забил три гола и отдал пять ассистов. Последний раз он выходил на поле в ноябре 2024 года.