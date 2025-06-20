Дэн Чепмен объяснил, почему "аристократы" могут начать судебный иск против своего игрока. Спортивный юрист отметил, что это редкий случай, сообщает 24 канал со ссылкой на The Athletic.

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Почему Челси может подать в суд на Мудрика

Дэн Чепмен заявил, что Челси имеют вариант с тем, чтобы подать иск в суд против Михаила Мудрика. "Синие" будут утверждать, что купили игрока за 80 миллионов фунтов, а теперь он не стоит ничего, ведь нарушил правила.

Спортивный юрист объяснил, почему дело может не дойти до суда. Обычно клубы не обращаются в соответствующие органы с иском против игрока, ведь это может навредить их имиджу.

Мало какие клубы захотят так поступить, потому что тогда клуб показывает своим будущим игрокам, что если они подпишут контракт, но что-то пойдет не так, то потом они еще и могут остаться виноватыми клуба. Такого, как правило, не случается, но это может произойти. Сейчас есть признаки того, что Челси полностью поддерживает своего игрока, и кто знает, оправдана ли эта позиция,

– объяснил Чепмен.

Добавим, что подобная ситуация уже случалась. В 2004 году Челси отсудил у Адриана Муту 17 миллионов евро компенсации из-за того, что футболист получил дисквалификацию сроком на семь месяцев – он употреблял кокаин.

Ранее сообщали, что в Челси определились с будущим Михаила Мудрика в клубе. Энцо Мареска, главный тренер "аристократов", рассказал о решении относительно украинского футболиста.