Ден Чепмен пояснив, чому "аристократи" можуть розпочати судовий позов проти свого гравця. Спортивний юрист зауважив, що це рідкісний випадок, повідомляє 24 канал із посиланням на The Athletic.

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Чому Челсі може подати до суду на Мудрика

Ден Чепмен заявив, що Челсі мають варіант з тим, щоб подати позов до суду проти Михайла Мудрика. "Сині" будуть стверджувати, що купили гравця за 80 мільйонів фунтів, а тепер він не коштує нічого, адже порушив правила.

Спортивний юрист пояснив, чому справа може не дійти до суду. Зазвичай клуби не звертаються до відповідних органів з позовом проти гравця, адже це може нашкодити їхньому іміджу.

Мало які клуби захочуть так вчинити, тому що тоді клуб показує своїм майбутнім гравцям, що якщо вони підпишуть контракт, але щось піде не так, то потім вони ще й можуть залишитися винними клубу. Такого, як правило, не трапляється, але це може статися. Зараз є ознаки того, що Челсі повністю підтримує свого гравця, і хто знає, чи виправдана ця позиція,

– пояснив Чепмен.

Додамо, що подібна ситуація вже траплялась. У 2004 році Челсі відсудив у Адріана Муту 17 мільйонів євро компенсації через те, що футболіст отримав дискваліфікацію терміном на сім місяцем – він вживав кокаїн.

Раніше повідомляли, що у Челсі визначились з майбутнім Михайла Мудрика у клубі. Енцо Мареска, головний тренер "аристократів", розповів про рішення стосовно українського футболіста.