24-річного футболіста звинувачують у порушенні антидопінгових правил. Стала відома позиція Мудрика щодо обвинувачень на його адресу, інформує 24 канал із посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

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Мудрик утримався від коментарів

За наявною інформацією, Михайло Мудрик утримався від публічних коментарів щодо звинувачень на свою адресу. Зокрема, український вінгер Челсі відмовляється від спілкування зі ЗМІ.

Михайло Мудрик та його оточення не планують змінювати позицію щодо провального допінг-тесту. Український футболіст та його близькі заперечують факт свідомого вживання заборонених речовин.

Бен Джейкобс нагадав слова Михайла Мудрика на початку грудня 2024 року, коли стали відомі результати допінг-тесту.

Це стало для мене повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав заборонені речовини і не порушував жодних правил,

– наводить слова Мудрика Джейкобс.

Нагадаємо, що перед скандалом із допінгом Михайло Мудрик встиг зіграти у 15 матчах за Челсі в усіх турнірах у сезоні 2024/2025. На рахунку українського вінгера п'ять голів та три результативні передачі у складі "аристократів".

Раніше стало відомо, що загрожує Михайлу Мудрику вразі того, якщо його провина буде доведена.