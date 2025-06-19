24-летнего футболиста обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Стала известна позиция Мудрика по обвинениям в его адрес, информирует 24 канал со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

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Мудрик воздержался от комментариев

По имеющейся информации, Михаил Мудрик воздержался от публичных комментариев относительно обвинений в свой адрес. В частности, украинский вингер Челси отказывается от общения со СМИ.

Михаил Мудрик и его окружение не планируют менять позицию относительно провального допинг-теста. Украинский футболист и его близкие отрицают факт сознательного употребления запрещенных веществ.

Бен Джейкобс напомнил слова Михаила Мудрика в начале декабря 2024 года, когда стали известны результаты допинг-теста.

Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил,

– приводит слова Мудрика Джейкобс.

Напомним, что перед скандалом с допингом Михаил Мудрик успел сыграть в 15 матчах за Челси во всех турнирах в сезоне 2024/2025. На счету украинского вингера пять голов и три результативные передачи в составе "аристократов".

Ранее стало известно, что грозит Михаилу Мудрику в случае того, если его вина будет доказана.