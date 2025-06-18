Михаилу Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. 24-летнему футболисту Челси грозит максимальный срок дисквалификации, пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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Новые обвинения в адрес Мудрика
Комментарий Футбольной ассоциации Англии обнародовал журналист The Telegraph Мэтт Лоу.
Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, в частности в наличии и/или употреблении запрещенного вещества, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопинговых правил Футбольной ассоциации. Поскольку это дело продолжается, мы пока не можем предоставлять дальнейших комментариев,
– заявил представитель Ассоциации.
Согласно правилам Ассоциации Мудрика могут дисквалифицировать сроком на четыре года.
Главное о допинговом деле Мудрика
- Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенный мельдоний.
- Вингер Челси сразу выступил с заявлением, в котором сообщил о проваленном тесте. Михаил отметил, что сознательно не употреблял запрещенное вещество.
- Для своей защиты футболист нанял компанию, которая занималась делом Поля Погба и сумела сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев.
- В Челси все меньше ожидают возвращения Мудрика. Клуб отдал 10-й номер украинца Коулу Палмеру. Кроме того, селекционеры ищут замену игроку сборной Украины.
- Вне футбола Мудрик находится уже шесть месяцев.