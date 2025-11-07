Украинку дисквалифицировали за допинг накануне старта зимней Олимпиады-2026

Украинская прыгунья с трамплина Татьяна Пилипчук провалила допинг-тест. В пробе 21-летней спортсменки обнаружили запрещенное вещество.

Национальный антидопинговый центр (НАДЦ) обнародовал список отстраненных спортсменов. В перечень попала украинская прыгунья с трамплина Татьяна Пилипчук, пишет 24 Канал со ссылкой на НАДЦ.

Что известно о дисквалификации украинской прыгуньи?

В пробе Татьяны Пилипчук обнаружили запрещенный фуросемид. Этот препарат используется для маскировки запрещенных веществ, а также для быстрого похудения. Его применение приводит к негативным последствиям: обезвоживанию организма, снижение выносливости и сердечно-сосудистых осложнений. Фуросемид входит в перечень запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и считается допингом.

Дисквалификация Пилипчук началась 17 сентября 2025 года. Она продлится два года и завершится 16 сентября 2027 года. Прыгунья пропустит квалификационный турнир на зимние Олимпийские игры-2026 и весь следующий сезон.

Что известно о дисквалифицированной спортсменке?

Татьяна Пилипчук родилась в 2004 году в Кременце Тернопольской области. В июле 2019 года дебютировала в Континентальном кубке по прыжкам на лыжах в казахском Щучинске, заняв 16 место.

Согласно данным FIS, лучшим результатом Татьяны Пилипчук на Континентальном кубке стало выступление на летних соревнованиях в Рышнове в 2021 году, где она заняла 15 место.

В составе сборной Украины выступала на чемпионате мира-2025, где наша команда заняла 14 место. На командном турнире наш квартет опередил только сборную Казахстана.

