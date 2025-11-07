Українку дискваліфікували за допінг напередодні старту зимової Олімпіади-2026

Українська стрибунка з трампліна Тетяна Пилипчук провалила допінг-тест. У пробі 21-річної спортсменки виявили заборонену речовину.

Національний антидопінговий центр (НАДЦ) оприлюднив список відсторонених спортсменів. До переліку потрапила українська стрибунка з трампліна Тетяна Пилипчук, пише 24 Канал з посиланням на НАДЦ.

Що відомо про дискваліфікацію української стрибунки?

У пробі Тетяни Пилипчук виявили заборонений фуросемід. Цей препарат використовується для маскування заборонених речовин, а також для швидкого схуднення. Його застосування призводить до негативних наслідків: зневоднення організму, зниження витривалості та серцево-судинних ускладнень. Фуросемід входить до переліку заборонених препаратів Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) та вважається допінгом.

Дискваліфікація Пилипчук почалася 17 вересня 2025 року. Вона триватиме два роки та завершиться 16 вересня 2027 року. Стрибунка пропустить кваліфікаційний турнір на зимові Олімпійські ігри-2026 та весь наступний сезон.

Що відомо про дискваліфіковану спортсменку?

Тетяна Пилипчук народилася у 2004 році у Кременці Тернопільської області. У липні 2019 року дебютувала в Континентальному кубку зі стрибків на лижах у казахському Щучинську, посівши 16 місце.

Згідно з даними FIS, найкращим результатом Тетяни Пилипчук на Континентальному кубку став виступ на літніх змаганнях у Ришнові у 2021 році, де вона посіла 15 місце.

У складі збірної України виступала на чемпіонаті світу-2025, де наша команда зайняла 14 сходинку. На командному турнірі наш квартет випередив лише збірну Казахстану.

