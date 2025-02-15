Первую ракетку мира дисквалифицировали из-за положительной допинг-пробы

Итальянский теннисист Янник Синнер нарушил антидопинговые правила. Победитель Australian Open-2025 получил отстранение из-за двух положительных допинг-проб.

Новый допинговый скандал разгорелся в теннисе. Итальянца Янника Синнера дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил WADA, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Синнера отстранили от соревнований на три месяца

Первый номер рейтинга ATP провалил две антидопинговые проверки, которые состоялись в 2024 году. В крови Синнера нашли запрещенное вещество клостебол – аналог тестостерона, побуждающий рост мышц.

В вердикте WADA отмечается, что спортсмен не намеревался "обманывать спорт", а запрещенный препарат не привел к улучшению спортивных результатов.

Однако Синнер несет ответственность за халатное отношение к препаратам со стороны своего окружения. Запрещенное вещество попало в организм 23-летнего теннисиста через массаж физиотерапевта, который обработал порез на пальце.

Спортсмен достиг договоренности с агентством WADA, чтобы избежать длительного наказания. Сейчас теннисиста дисквалифицировали на три месяца. Срок отстранения продлится с 9 февраля по 4 мая.

Из-за дисквалификации Синнер пропустит турниры ATP 1000 в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло, Майами и Мадриде. Возвращение звезды мирового тенниса ожидается на Ролан Гаррос, который стартует в мае.