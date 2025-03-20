Все спортсмены будут защищены: какова позиция нового президента МОК по допуску россиян

Олимпийскую чемпионку по плаванию Кирсти Ковентри избрали главой Международного олимпийского комитета. На этом посту она заменит Томаса Баха.

Впервые в истории Международный олимпийский комитет возглавила женщина и представительница Африки. 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри получила более 50 процентов голосов в первом раунде голосования, пишет 24 Канал.

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Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию считается протеже Томаса Баха. Поэтому не трудно догадаться, что она будет продолжать политику предшественника, в том числе в отношении представителей стран-агрессоров.

Во время избирательной компании она воздерживалась от прямых ответов относительно допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм. В комментарии для RFI она намекнула, что будет отстаивать интересы спортсменов и обеспечивать равные права.

"В современном мире нам в основном приходится решать вопрос о том, как защитить и поддержать спортсменов во всех зонах конфликтов. Мы видим все больше и больше конфликтов в Африке, они происходят в Европе и на Ближнем Востоке. Нам необходимо создать рабочую группу для разработки рамок по защите и поддержке спортсменов во всех этих зонах конфликтов, чтобы они могли участвовать в Играх. В конце концов, мы также должны быть уверены, что все спортсмены на Играх будут защищены", – сказала Ковентри.

Напомним, что Томас Бах отстаивал возвращение россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в нейтральном статусе. За такую толерантность "благодарная" Россия прозвала президента МОК "нацистом".

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