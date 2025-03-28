В среду, 26 марта, состоялся матч квалификационного раунда чемпионата мира. В его рамках Аргентина разгромила Бразилию со счетом 4:1.

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Тренер Бразилии будет уволен

Руководство официально приняло решение об отставке главного тренера, пишет 24 канал со ссылкой на UOL Esporte.

После 14 матчей отборочного этапа к чемпионату мира 2026 сборная Бразилии занимает 4-е место. Под руководством Доривала Жуниора команда одержала 6 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

Окончательным ударом стало сокрушительное поражение от главного соперника – сборной Аргентины (1:4).

Сейчас на должность главного тренера сборной Бразилии рассматривают кандидатуру главного тренера Реала Карло Анчелотти.

Доривал Жуниор занял пост в январе 2024 года.

Справка. Следующие матчи команды запланированы в июне против Эквадора и Парагвая.

Отметим, что для прохода Бразилии на турнир нужно набрать 4 очка в последних 4-х матчах.