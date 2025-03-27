В среду, 26 марта, состоялся матч квалификационного раунда чемпионата мира. В его рамках Аргентина разгромила Бразилию со счетом 4:1.

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Тренера Бразилии могут уволить

Президент CBF Эдналдо Родригес в пятницу, 28 марта, встретится с тренером национальной команды Доривалом Жуниором и директором отделом подбора Родриго Каэтано, пишет 24 канал со ссылкой на Ge Globo.

Отмечается, что запланировано обсуждение матча против Аргентины, оценка работы после поражения и определение направлений на ближайшее будущее. под угрозой работа не только главного тренера, но и всего отдела подбора.

Ожидалось, что единственным сценарием было бы немедленное увольнение Жуниора, однако есть люди, которые хотят продолжить работу с нынешним тренером, чтобы гарантировать проход Бразилии на чемпионат мира-2026.

Справка. Следующие матчи команды запланированы в июне против Эквадора и Парагвая.

Отметим, что для прохода Бразилии на турнир нужно набрать 4 очка в последних 4-х матчах.