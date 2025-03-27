У середу, 26 березня, відбувся матч кваліфікаційного раунду чемпіонату світу. В його межах Аргентина розгромила Бразилію з рахунком 4:1.

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Тренера Бразилії можуть звільнити

Президент CBF Едналдо Родрігес у п'ятницю, 28 березня, матиме зустріч з тренером національної команди Дорівалом Жуніором і директором відділом підбору Родріго Каетано, пише 24 канал з посиланням на Ge Globo.

Зазначається, що заплановано обговорення матчу проти Аргентини, оцінка роботи після поразки та окреслення напрямків на найближче майбутнє.Під загрозою робота не тільки головного тренера, а й усього відділу підбору.

Очікувалося, що єдиним сценарієм було б негайне звільнення Жуніора, однак є люди, які хочуть продовжити роботу з нинішнім тренером, щоб гарантувати прохід Бразилії на чемпіонат світу-2026.

Довідка. Наступні матчі команди заплановані у червні проти Еквадору та Парагваю.

Відзначимо, що для проходу Бразилії на турнір потрібно набрати 4 очки в останніх 4-х матчах.