Лидер сборной Украины близок к переходу в АПЛ: четыре клуба претендуют на игрока

Нападающий сборной Украины Артем Довбык не может найти себя в итальянской Роме. Игрок потерял место в основе с приходом нового тренера Джан Пьеро Гасперини.

Довбик проигрывал конкуренцию Эвану Фергюсону, хотя результативность обоих была крайне низкой. Поэтому неудивительно, что украинец может сменить клуб уже в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на TEAMtalk.

Где может оказаться Довбик?

Сама Рома также настроена найти вариант для Артема. Даже больше, Зеки Узундурукан уверял, что римский клуб сам предлагает другим командам услуги Довбика

"Волки" искали покупателей на нападающего в чемпионате Испании. Зато агенты украинца настроены найти ему клуб в АПЛ. Сейчас представители Артема предложили услуги игрока четырем командам из Англии.

Речь об Эвертоне, Лидс, Вест Хэм и Сандерленд. Итальянский клуб готов отдать Довбика в аренду, чтобы в случае успеха игрока потом выгодно его продать.

Пока же наиболее вероятным вариантом для Артема называют Эвертон. "Ириски" имеют общих владельцев с Ромой, а в составе мерсисайдцев уже выступает украинец Виталий Миколенко.

Впрочем, стороны еще далеки от соглашения, ведь тренерский штаб Эвертона не заинтересован в Артеме. Зато Лидс и Вест Хэм имеют больший интерес к игроку.

Как Довбик выступает за Рому?