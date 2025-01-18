Серия А совсем другая, чем Ла Лига, – Довбик объяснил сдержанное празднование забитых голов

Форвард Ромы Артем Довбик записал очередной гол на свой счет в матче с Дженоа. Однако фанаты "римлян" были удивлены поведением украинского форварда.

В матче 21-го тура Серии А Рома победила Дженоа со счетом 3:1. Первый гол в ворота "грифонов" забил Артем Довбик, пишет 24 Канал.

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Самокритичная оценка Довбика

После матча журналисты RomaPress поинтересовались у Артема, почему он не праздновал забитый гол. По словам нападающего, он еще не полностью адаптировался к Серии А и ожидает от себя более яркой игры.

"Серия А совсем другая, чем Ла Лига. Здесь действительно сложно. Я стараюсь совершенствоваться, думаю, что в Серии А я прогрессирую, ведь здесь очень сильные защитники. Я адаптируюсь.

Почему я не праздную свои голы? Просто я еще не полностью доволен своей игрой. Да, я забиваю, но могу играть лучше. Я буду праздновать в более важные моменты", – объяснил Довбик.

Тренер Ромы Клаудио Раньери требует от футболистов, чтобы они чаще снабжали мячами Довбика. Это сразу же отразилось на результативности форварда.

Напомним, что Артем Довбик забил свой седьмой гол в Серии А. Всего на счету нападающего уже 11 голов в футболке "джаллороссы".

Артем забивает уже во втором подряд матче за Рому. Следующий поединок команда Раньери проведет 23 января в рамках Лиги Европы против нидерландского АЗ Алкмар.