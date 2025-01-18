Бенфика – Фамаликау 4:0

Голы: Леандру Баррейру, 11, 36, 67, Оркун Кокчю, 80

В пятницу, 17 января, состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между командами Бенфика и Фамаликау. Голкипер "орлов" Анатолий Трубин отыграл полный матч, пишет 24 Канал.

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Бенфика устроила разгром соперника

Подопечные Бруну Лаже без особых проблем разобрались с девятой командой чемпионата Португалии. Хет-триком отметился люксембургский футболист португальского происхождения Леандру Баррейру. Еще один гол на свой счет записал хавбек "орлов" Оркун Кокчю.

Для Анатолия Трубина матч против Фамаликау стал особенным. Украинец оформил юбилейный 30-й клиншит за Бенфику в 75 поединках. Отметим, что во время выступлений за Шахтер Трубин отыграл 39 "сухих" матчей из 94.

Видеообзор матча Бенфика – Фамаликау

В турнирной таблице чемпионата Португалии Бенфика идет второй, имея в активе 41 балл. Такое же количество очков набрал Спортинг, но у "львов" еще игра в запасе. На третьем месте Порту, который отстает от лидеров на один зачетный пункт.