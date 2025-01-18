Бенфіка – Фамалікау 4:0

Голи: Леандру Баррейру, 11, 36, 67, Оркун Кокчю, 80

У п'ятницю, 17 січня, відбувся матч 18-го туру чемпіонату Португалії між командами Бенфіка та Фамалікау. Голкіпер "орлів" Анатолій Трубін відіграв повний матч, пише 24 Канал.

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Бенфіка влаштувала розгром суперника

Підопічні Бруну Лаже без особливих проблем розібралися з дев'ятою командою чемпіонату Португалії. Хет-триком відзначився люксембурзький футболіст португальського походження Леандру Баррейру. Ще один гол на свій рахунок записав хавбек "орлів" Оркун Кокчю.

Для Анатолія Трубіна матч проти Фамалікау став особливим. Українець оформив ювілейний 30-й кліншит за Бенфіку у 75 поєдинках. Зазначимо, що під час виступів за Шахтар Трубін відіграв 39 "сухих" матчів з 94.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Фамалікау

У турнірній таблиці чемпіонату Португалії Бенфіка йде другою, маючи в активі 41 бал. Таку ж кількість очок набрав Спортінг, але у "левів" ще гра в запасі. На третьому місці Порту, який відстає від лідерів на один заліковий пункт.